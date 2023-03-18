ترامب يخاطب انصاره.."سيتم اعتقالي قريبا احتجو وأعيدوا وطننا"

ويزعم ترامب في منشور له عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه سيُعتقل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس/ آذار الجاري، بسبب مزاعم بأنه دفع لستورمي دانيلز، مقابل التكتم على علاقتهما المزعومة.



وجاء في بيان ترامب: "سيتم توقيف المرشح الجمهوري، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، احتجو، وأعيدوا وطننا!".



يأتي ذلك، بعد أكثر من 6 سنوات من مزاعم، بشأن دفع محامي ترامب لدانيالز، مقابل التكتم على هذه القضية، إذ يفكر المدعون العامون في نيويورك فيما إذا كان يجب أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات.



ويزعم ترامب في منشوره على "تروث سوشيال"، أن مكتب المدعي العام في مانهاتن، سوف يعتقله يوم الثلاثاء بسبب هذه الاتهامات.



ووصف ترامب من يحاولون إلقاء القبض عليها، بأنهم "فاسدون وسياسيون للغاية"، وأكد أن دفع أموال الصمت المزعومة هي "قصة خيالية قديمة بالكامل".



وفي الأسبوع الماضي، تمت دعوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، من أجل الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حيث أدلى مساعده منذ فترة طويلة والمحامي السابق، مايكل كوهين، بشهادته يوم الاثنين الماضي.



وفي حال أن ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لترامب، فسيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.