المستشار الألماني يرحب بإصدار قرار محكمة الجنايات الدولية بحق بوتين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.



وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.



وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.



ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.