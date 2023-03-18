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السبت 18 آذار 2023 ساعة 19:11
طيران الجيش العراقي يدمر وكرين لـ'داعش' في طوزخرماتو
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان إن "أبطال طيران الجيش من تشكيل مسلح طائرات بيل عدد (2) تمكن من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية في منطقة طوز خرماتو".
مصدر :
وكالات
رقم :
1047393
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