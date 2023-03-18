وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان إن "أبطال طيران الجيش من تشكيل مسلح طائرات بيل عدد (2) تمكن من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية في منطقة طوز خرماتو".