قريبا .. إجراء الاختبار الساخن لمقصورة نقل الوقود في محطة بوشهر

وفي تصريح له اليوم السبت، استعرض "اسلامي" مجموعة من الانجازات التي حققتها منظمة الطاقة النووية الايرانية على مرّ العام الجاري (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2023).



وقال مساعد رئيس الجمهورية، ان العام الجاري المقبل على نهايته، كان حافلا بالنسبة للمنظمة النووية الايرانية، وقد سجل 150 انجازا في مختلف المجالات العلمية والتقنية.



وفي السياق نفسه، اشار اسلامي الى ان صهريجا امنا وذا معايير قياسية لنقل الوقود الى محطة بوشهر النووية (في محافظة بوشهر – جنوب)، غادر بالفعل بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان – جنوب) صوب وجهته، على ان يخضع لعملية الاختبار الساخن قريبا.



ومضى رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الى القول، ان ما يربو عن 300 مريض حصل في غضون الفترة ذاتها، على مادة البلازما.