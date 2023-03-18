السعودية: نرغب في إقامة علاقات تجارية واستثمارية قوية مع إثيوبيا

وأشار إلى أن هناك مشاورات جارية بين البلدين لتشجيع رجال الأعمال بشكل عام، ورجال الأعمال السعوديين بشكل خاص، على دخول الأسواق الإثيوبية والاستثمار كذلك، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.



ولفت المطيري إلى أن "الاستثمارات الزراعية للمملكة العربية السعودية في إثيوبيا عديدة، بدءا من المحاصيل الزراعية، وانتهاء بتصدير الورود الإثيوبية إلى المملكة".



وفي القطاع الصناعي، قال السفير السعودي لدى إثيوبيا، إن "السفارة تقوم بتنفيذ عقد اتصالات بين المسؤولين في السعودية وهيئة الاستثمار الإثيوبية، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع".



وأكد أن "اتفاقية بريتوريا للسلام، ووحدة الصفوف في إثيوبيا، ستسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد الإثيوبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سينعكس إيجابا على السلام والأمن في المنطقة".



وكان سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى إثيوبيا، فهد عبيد الله الحميداني المطيري، قدم نسخة من أوراق اعتماده، في أغسطس/ آب عام 2022.‏