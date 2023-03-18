الشيخ خالد الملا يطالب بموقف واضح من تدنيس جنود أوكرانيين للقرآن الكريم

وقال الشيخ الملا،في تصريح صحفي إن "هذه المشاهد وهذه الأخبار التي يطلع عليها المسلمون في العالم تكّون لديهم ردة فعل سلبية تجاه الآخر".



وشدد على أن "احترام المعتقدات والأديان واحترام أفكار الناس وثقافاتهم وعقائدهم عامل مهم في تكوين التعايش السلمي وقبول الآخر ".



وأضاف الملا "في الخلافات السياسية بين هذه الدولة وتلك أو بين هذا الشعب وذاك الشعب لا ينبغي أن يجر هذا الخلاف إلى إهانة المقدسات".



ومضى بقوله: "نحن كعلماء دين أقولها وبصراحة لا نريد أن يكون الصراع بين الشعوب صراعا دينيا ولا بد للأديان أن تكون بمنآى عن هذه الصراعات باعتبار أن الأديان هي أديان سلام وأمن واستقرار".



وتابع الملا "لذلك جميعنا رفضنا كمسلمين التطرف سواء كان التطرف السني أو الشيعي والتطرف المسيحي لأن ذلك سيخلق تصدعا في بناء الإنسان".



وقال "يجب أن نقف جميعا.. علماء الدين المسلمون، وعلماء الدين المسيحيون، وحتى علماء الدين اليهود يجب أن يقفوا موقفا صلبا وواضحا وصريحا من هذه الأعمال التي نعتبرها أعمالا لا تليق ولا تحسب أصلا على أي دين ولا أي شعب يحترم نفسه ويريد التعايش مع الآخرين".



ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم ويحرقون نسخا منه. وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم، معلنا تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع الإبلاغ عنهم.