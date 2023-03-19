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الأحد 19 آذار 2023 ساعة 15:39

اغتيال أحد قادة سرايا القدس في ريف دمشق

اغتيال أحد قادة سرايا القدس في ريف دمشق
وقالت السرايا في بيان مقتصب، ان الشهيد القيادي هو "علي رمزي الأسود" ويبلغ من العمر 31 عاما.

واضافت انه اغتيل بعملية اطلاق رصاص وصفتها بالجبانة في ريف دمشق. وأكدت سرايا القدس أن عملية الاغتيال تحمل بصمات كيان الاحتلال الاسرائيلي.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

*"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً"*

*بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكري "سرايا القدس"تنعى الشهيد القائد المهندس علي الأسود الذي اغتيل على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق*

*بكل معاني الثبات والصمود، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ، الشهيد القائد المجاهد المهندس / علي رمزي الأسود "أبو عبد الرحمن" (31 عاماً) الذي اغتيل صباح اليوم بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق.*

والشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في العام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس.

*إننا ونحن ننعى شهيدنا البطل المهندس علي الأسود، الذي التحق بمسيرة الجهاد المباركة، وسار في ركب المقاومين وقضى وقته في خدمة المجاهدين وأداء واجباته واضعاً نصب عينيه تحرير فلسطين والعودة لأرضه ولمدينة حيفا بلده الأصلي الذي هجرت منه عائلته، فإننا نحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الغادرة، ونؤكد أننا ماضون في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا، وستواصل "سرايا القدس" عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعاً عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان.*

*رحم الله شهيدنا القائد البطل المهندس علي الأسود، والعزاء لأطفاله ولأسرته ولعموم آل الأسود في الوطن والشتات، ولكل رفاق دربه وإخوانه المجاهدين.*

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

*وذراعها العسكري "سرايا القدس"*
الأحد 27 شعبان 1444هـ ، 19 مارس 2023م
مصدر : وكالات
رقم : 1047537
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