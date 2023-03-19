حملة إعتقالات فجر اليوم في مناطق مختلفة بالضفة والقدس على يد الإحتلال

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شاكر كمال لحلوح (37 عاما)، من جنين، قرب دوار بلدة دير شرف قضاء مدينة نابلس.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد شريفة وليث غيث من حارة باب حطة بالبلدة القديمة.



واستهدف المقاومون، اللية الماضية، حاجزا قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بوابل من الرصاص.



وفي رام الله، استهدف المقاومون مستوطنة “نحلئيل” شمال غرب رام الله، وقوة من جيش الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعبوات محلية الصنع.



وفي جنين، استهداف المقاومون قوات الاحتلال على حاجز الجلمة بعبوة متفجرة.



وتصدى الفلسطينيون لمستوطنين حاولا الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.