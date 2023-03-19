حزب الله: لبنان لا يمكن أن يخرج مما هو فيه إلا بتحديد الأولويات والخيارات

كلام السيد صفي الدين جاء خلال اللقاء العلمائي الخاص الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله تحت عنوان المسجد متراس" بمناسبة أسبوع المسجد، وذلك في مجمع الإمام الحسين (ع) بمدينة صور، بحضور مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وحشد من العلماء.



وأكد السيد صفي الدين أننا عازمون أن نبقى مع أهلنا وشعبنا وناسنا في كل الاستحقاقات السياسية والاجتماعية الحاضرة والدائمة وفي كل التحديات الراهنة، لأننا تعودنا أن لا نتخلى عن مسؤولياتنا، ويجب أن نبقى في مواقع المسؤولية، بغض النظر عمّا يحصل في الإقليم والمنطقة، الذي نسأل الله تعالى أن يكون بدايات تلاقي لكل أبناء عالمنا الإسلامي والعربي، وأن يكون مساعداً للبنان من أجل نهضته من جديد.



وقال السيد صفي الدين على الرغم من كل التهاوي الذي يحصل في لبنان، على المستوى المعيشي والاقتصادي، فإن الأمل موجود، وسيبقى الأمل موجوداً، فهذه هي ثقافتنا، وهذه هي ثقافة المقاومة التي صنعت لنا أملاً من خلال المسؤولية والمواجهة والتحدي والتصدي.



كما رأى أن لبنان سيخرج مما هو فيه، ولكن لا يمكن أن يخرج إلاّ بالعقل والعلم والمعرفة والتضحية والصبر والصمود وتحديد الأولويات والخيارات السياسية الصحيحة.



وختم قائلا إذا كان البعض يعتقد أن الخيارات السياسية الخاطئة يمكنها أن تنقذ لبنان، فنحن نقول لهؤلاء بأن هذا وهم وخطأ، وقد وقعتم فيه في السابق، فلا تقعوا فيه في الوضع الراهن الذي لا يتحمل المزيد من المغامرات.