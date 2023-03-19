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الأحد 19 آذار 2023 ساعة 20:18

شمخاني يؤدي التحية لشهداء النصر في العراق

شمخاني يؤدي التحية لشهداء النصر في العراق
وأدی شمخاني والوفد الإيراني تحياتهم لشهداء النصر الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس في مطار بغداد.

وكان في استقبال الأدميرال علي شمخاني الذي توجه إلی العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من نظيره العراقي قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، ويرافقه فيها رئيس البنك المركزي والمساعد الاقتصادي بوزارة الخارجية ومساعد وزير الخارجية لدول الخليج الفارسي.

ويلتقي شمخاني والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في الحكومة العراقية.. وسيتم التوقيع على وثيقة التعاون الأمني ​​المشترك التي تمت مناقشتها وتبادلها منذ عدة أشهر.

والجدير بالذكر أن التوقيع على هذه الوثيقة، التي تعزز المسؤولية والالتزام المتبادل لحماية حسن الجوار بشكل فعال وحماية أمن الحدود المشتركة، سيلعب دوراً حاسماً في إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات المسلحة المناهضة للثورة والعناصر التابعة للكيان الصهيوني في الحدود الشمالية الغربية لإيران.

ويعدّ العراق الشريك التجاري الثاني لإيران، مما يظهر الحضور المتنوع للمسؤولين المصرفيين والاقتصاديين في هذه الزيارة أن الحكومة الإيرانية الحالية، في الوقت الذي تحاول فيه بنشاط إدارة التحديات السياسية والأمنية في العلاقات الخارجية، تركز على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع جيرانها.
مصدر : وكالات
رقم : 1047585
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