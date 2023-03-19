إيران والعراق تبرمان اتفاقية للتعاون الأمني ​​المشترك

وسيكون للاتفاق بين البلدين حول إعداد وتوقيع هذه الاتفاقية، والتي استمر اعدادها عدة أشهر، أثر كبير في تقليل وإدارة التحديات الأمنية الطارئة بين البلدين، والتي لها جذور في ممارسات الجماعات المناهضة للثورة الموجودة في اقليم كردستان.



حيث تظهر تحقيقات أجهزة الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن بعض الإجراءات المناهضة للأمن التي نفذها في السابق عملاء الكيان الصهيوني داخل إيران تمت بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المناهضة للثورة الموجودة في اقليم كردستان.



والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، شهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.



وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار.



وشدد السوداني رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.



وجرى استعراض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، وأكد السيد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.



بدوره جدد شمخاني شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



وجرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني السيد علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.