قائد البحرية الإيرانية يتفقد المدمرات الروسية والصينية

وقام الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عقب انتهاء المناورات المشتركة للحزام البحري لإيران وروسيا والصين وتلبية لدعوة قادة المجموعتين الروسية والصينية بتفقد الوحدات المشاركة للبلدين في هذه المناوارت.



وخلال هذه الزيارة قام الأدميرال إيراني بزيارة المدمرة الروسية "جورشكوف" أثناء زيارته لأجزاء مختلفة من هذه المدمرات، واطلع على إمكانيات ومرافق هذه الوحدة وتحدث مع طاقمها.



الى ذلك قام قائد القوة البحرية للجيش وتلبية لدعوة قائد الوحدات الصينية المشاركة في مناوارت الحزام البحري المشتركة 2023 ، من خلال الحضور في المدمرة "ناننينغ" بزيارة أجزاء مختلفة من هذه الوحدة.



وبحضور قادة الوحدات المشاركة في المناورات المشتركة لإيران وروسيا والصين، تم عقد اجتماع مراجعة وتقييم للوحدات المشاركة في هذه المناورات.