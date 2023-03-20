الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 09:27

الادميرال شمخاني يجري مباحثات مع رئيس البرلمان والقضاء العراقيين

الادميرال شمخاني يجري مباحثات مع رئيس البرلمان والقضاء العراقيين
وخلال تصريح لهما خلال اللقائين المنفصلين مع "الادميرال شمخاني"، هنأ "الحلبوسي" و"زيدان"، بالاتفاق الاخير بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات الثنائية؛ واكدا على دعم العراق لسير المضي بهذا الاتفاق.

واستعرض الجانبان، فرص التعاون الواسعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين ايران والعراق، مع تاكيدهما على ضرورة تذليل العراقيل التي تعترض هذا المسار والتسريع في وتيرة المشاريع الاقتصادية المشتركة.

الى ذلك، اعرب الادميرال شمخاني في هذين اللقائين، عن تقديره لقاء الجهود القيمة التي بذلتها الحكومة العراقية عبر استضافة 5 جولات من المفاوضات بين ايران والسعودية؛ مؤكدا على انها اسهمت بشكل مصيري في التوصل الى الاتفاق الثنائي الاخير.

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، ان المتابعة الجادة لملف الجريمة الامريكية الارهابية التي طالت قادة المقاومة (الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما)، وبذل الجهود المشتركة بهدف معاقبة جميع القائمين والضالعين في هذه الجريمة النكراء، لهو من اولويات البلدين ايران والعراق؛ مطالبا باستخدام كافة الطاقات القانونية والدولية المتاحة في هذا السياق.
مصدر : وكالات
رقم : 1047677
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
20 آذار 2023
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
20 آذار 2023
السلام البارد والتطبيع المستحيل
السلام البارد والتطبيع المستحيل
19 آذار 2023
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
19 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
19 آذار 2023
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
18 آذار 2023
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
18 آذار 2023
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
18 آذار 2023
العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
18 آذار 2023
بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟
بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟
17 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف
قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف
17 آذار 2023
مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع
مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع 'إيران القوية' من أولويات الإمارات
17 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا