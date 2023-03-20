الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة دير سامت غرب الخليل وهم: براء محمد الحروب، وعز يوسف الحروب، وإياد فريد عواودة.



فيما اعتقل الشاب علي كتانة ووالده عقب اقتحام منزلهما في منطقة الدوحة ببيت لحم.



كما اعتقلت الشقيقان عبد الباسط ومحمد إبراهيم أبو العز من بلدة زيتا شمال طولكرم.



ولا زالت تنتشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مناطق متفرقة وخاصة بلدة حوارة جنوب نابلس. وأعلنت بلدية حوارة عن اغلاق المحال التجارية على الشارع العام.



كما قررت مديرية التربية جنوب نابلس، تعطيل المدارس في بلدتي حوارة ومادما، وتحويل الدوام إلى إلكتروني، عقب أحداث شهدتها البلدة الأحد.