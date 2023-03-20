موسكو تكشف عن مخطط أميركي لنقل السلاح الى الارهابيين في سوريا

وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة ذات الدفع الرباعي المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وكذلك صواريخ "إيغلا" وتاو" و"نلاو"، إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.



أشارت دائرة الاستخبارات الخارجية إلى أن التفاعل الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية مع الإرهابيين، بمن فيهم تنظيم "داعش" الارهابي يضعهم في نفس القائمة.



وشدد المكتب الصحفى لجهاز المخابرات الخارجية على أن "مثل هذا النشاط الأمريكي هو في الأساس مظهر من مظاهر إرهاب الدولة".