جنوب أفريقيا على موعد مع احتجاجات على مستوى البلاد

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سلطات جنوب افريقيا قولها بإنه: "سيكون هناك وجود مكثف للشرطة للتعامل مع أي عنف محتمل، بعد أن حث ثالث أكبر حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية"، للنزول إلى الشوارع وإدخال البلاد في حالة شلل" .



وقال فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في إفادة صحفية يوم الأحد: "الرئيس أعطى تعليمات لهيئات تطبيق القانون، لضمان أننا لن نرى تكرارًا للمشاهد التي رأيناها في عام 2021".



وأضاف ماجوينيا: "الدولة مسؤولة عن ضمان أن المواطنين بإمكانهم ممارسة أعمالهم اليومية بطريقة طبيعية، وعندما يفعلون ذلك يكونون آمنين ولا يتعرضون لأي فوضى أو أي شكل من أشكال العنف".



وفي يوليو/ تموز من عام 2021، قتل 350 شخصًا على الأقل في احتجاجات، حيث اندلعت الاحتجاجات بسبب حبس الرئيس السابق جاكوب زوما.



وفي بيان يوم السبت، قال الحزب للمتظاهرين المحتملين: إن "أفعالهم "يجب أن تكون متشددة ومتطرفة"، ولكن يجب أن تتصرفوا "سلميًا"، واحذروا "العملاء الاستفزازيين" الذين يحاولون اختطاف الإضراب".