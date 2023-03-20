عز الدين: لا يظنن أحد أنه يستطيع فرض رئيس للجمهورية من الخارج

وأشار النائب عز الدين، إلى "أن حصول هذا الشيء يعتبر أمرا ايجابيا وينسجم أيضا مع ثوابت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياستها الخارجية ".



وقال: ان سياسية إيران، قائمة على مبدأ حسن الجوار أي الدول التي تجاورها إيران أن تكون على علاقة إيجابية، وتمد لها يد العون والمساعدة وتتبادل معها المصالح التي تَهم هذه المنطقة"، لافتا إلى أن "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أن أمن الخليج (الفارسي) الذي يضم دول السعودية والعراق والامارات وقطر وعمان والبحرين وايران ، أن يكون مستقرا ويجب أن يكون بيد دوله وبالتالي يمكن لهذه المنطقة أن تستقر ".



وأكد أن "كل أشكال الهيمنة والتسلط والتدخل الأجنبي إذا ما امسكت هذه الدول بأمن الخليج (الفارسي) وحافظت على استقراره بالتالي أميركا وغيرها من الدول التي تتسلّط لم يعد لهم مكان على الإطلاق" .



وفي الشأن اللبناني أشار عز الدين إلى أن "المدخل الطبيعي لحل الأزمة هو انتخاب رئيس للجمهورية"، وقال:" انتخاب الرئيس لا يمكن على الإطلاق أن يكون بالتحدي والكيد السياسي الذي لا يَلحظ مصالح المواطنين والوطن" .