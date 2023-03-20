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الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 14:28

الامن العراقي يفكك خلية 'درع بغداد' الارهابية المكونة من 6 عناصر

الامن العراقي يفكك خلية
وذكر الجهاز في بيان انه "بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة نفذ جهاز الأمن الوطني (عملية درع بغداد)، وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكارهم".

‏‎وأضاف، أن "العملية نُفذت إستناداً لموافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات إستخبارية دقيقة، إذ اتسمت العملية بالتكتيك والمباغتة والتنسيق مع القطعات الأمنية الماسكة".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن الإطاحة بمفرزة إرهابية مكونة من ستة عناصر في منطقة الطارمية شمالي بغداد من بينهم الإرهابي المكنى (أبو علي المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو زيد المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو براء المشهداني) فضلاً عن المجهز العام للأسلحة والمتفجرات".

وأشار البيان الى أن "المفرزة هذه كانت مسؤولة عن العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة في الطارمية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد عصابات داعش".

ولفت الى أن "من جملة الجرائم التي قامت بها هذه الزمرة الإرهابية هي مهاجمة القوات الأمنية، وزرع العبوات الناسفة لها، وتنفيذ هجوم بالأسلحة الرشاشة أدى إلى استشهاد إثنين من منتسبي الشرطة المحلية، وتفجير إحدى آليات مشروع مجاري الطارمية وما أدى إلى ايقاف العمل بالمشروع، وزرع عبوة ناسفة لأحد منتسبي الحشد الشعبي"، مستدركا "فضلاً عن تفجير المحال والمعامل والأسواق التجارية بغية إبتزاز اصحابها والحصول على تمويل مالي ، ونقل كميات من المواد المتفجرة والصواعق والكواتم والعبوات الناسفة إلى شمالي بغداد من خلال إخفائها داخل محرك كهربائي كبير، بالإضافة إلى تجهيز باقي عناصر داعش الإرهابي بقنابر الهاون والنواظير الليلية والمعدات والملابس العسكرية".

وتابع "قد ضبط بحوزة هذه الزمرة الإرهابية مجموعة من الأعتدة المتنوعة مع خوذ وملابس وأقنعة عسكرية وحقائب اسعافات أولية فضلاً عن أجهزة للتصويب ونواظير حرارية ليلية وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وأجهزة نداء لاسلكية".

وعن أبرز عمليات جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بين أن "عدد جرائم الخطف والقتل المنظمة في محافظة ديالى (٨) حوادث، وتم تشخيص الجناة واعتقال بعضهم بفترة قياسية ومن بينها قضية خطف الدكتور علي الحسيني".

وأردف، "تم القاء القبض على اخطر مجرمي المحافظة المدعو (احمد رومية) والمطلوب وفق مذكرات قضائية وبأكثر من قضية أهمها (الخطف والقتل)".

ومضى البيان، "كل المتهمين في قضايا الخطف والقتل جرى إحالتهم الى الجهات القضائية وبعضهم صدر بحقه حكماً بالاعدام".

وفيما يخص ملف المشتقات النفطية فإن "عدد الملقى القبض عليهم ١٠٥ متهمين، من ضمنهم ضباط ومنتسبين، فضلاً عن ١٠ مهربين رئيسيين في المحافظة أبرزهم الملقب (حمودي حمد) و(وسام حميد)، وكمية المواد المضبوطة من المشتقات (1.800.000) ألف لتر"، بحسب البيان.

وأكمل "ضبطت مفارز جهازنا كميات من الادوية المهربة والمواد الممنوعة من الاستيراد والمواد الغذائية التالفة تقدر ب ١٥٧٥ طن"، مشيرا الى "ضبط ٦٠ طناً من السبائك المهربة منذ بداية العام الحالي".

وختم البيان "ضُبط مخزن يحتوي على أكثر (١٢) مليون حبة مخدرة شرقي العاصمة وإلقاء القبض على (٦) من تجار المواد المخدرة".
مصدر : وكالات
رقم : 1047708
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