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الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 14:31

رئيسي: مصفاة آبادان تجسيد لعبارة "نحن قادرون"

رئيسي: مصفاة آبادان تجسيد لعبارة "نحن قادرون"
وقال رئيسي في كلمة له اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين وحدة تكرير عملاقة في مصفاة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: ان هذه المصفاة تحول دون بيع المواد الخام وهو ما يؤكده قائد الثورة. ولمن دواعي الفخر إضافة أربعة ملايين لتر إلى انتاج البنزين في البلاد وخمسة ملايين لتر إلى انتاج الديزل في البلاد.

واضاف: هذا المشروع يحمل رسالة أمل لشعبنا ورسالة للأعداء ولمن يحاول الايحاء لنا باننا غير قادرين بأننا توصلنا إلى المعرفة اللازمة بالاعتماد على القدرات الداخلية.

وقال: "مجموعة النفط ساهمت بنسبة 15٪ في النمو الاقتصادي هذا العام".

*نشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4٪

وفي إشارة إلى النمو الاقتصادي في البلاد ، قال رئيس الجمهورية: اليوم بفضل الله ، تشهد البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4٪ .

وشدد على ضرورة محاولة رفع النمو الاقتصادي للقطاعات الأخرى إلى المستوى الأمثل ، وأضاف: النمو الاقتصادي ونمو الإنتاج ونمو رأس المال في قطاع النفط يبلغ خمسة عشر بالمائة ، وفي المياه والكهرباء ، يشمل هذا النمو أيضًا نسبة عالية.

وأضاف: نرى اليوم طاقة إنتاجية تبلغ 210 ألف برميل من النفط في هذه المصفاة ، والتي يتم تحويلها إلى منتجات تحتاجها البلاد وتوفر الأساس للتصدير.

وقال ان عهد بيع النفط الخام قد ولى ودخلنا مرحلة تحويل النفط إلى منتجات.
رقم : 1047712
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