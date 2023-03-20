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الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 15:47

الصليب الاحمر الدولي: سوريا في خطر دون المساعدات الإنسانية

الصليب الاحمر الدولي: سوريا في خطر دون المساعدات الإنسانية
وفيما يلي نص بيان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية:

جنيف (اللجنة الدولية) — يعتمد ملايين الأشخاص في سورية اليوم على المساعدات الإنسانية. بيد أن الخطر يحدق بشريان الحياة هذا ما لم يدعم المجتمع الدولي سورية بمستوى المساعدات الذي تحتاجه.

تستحق سوريا تضامن العالم ودعمه. فقد كابد شعبها نزاعًا طاحنًا دام 12 عامًا فقد خلالها أحباء وسبل كسب العيش، ناهيك عن المنازل التي باتت أثرًا بعد عين. وجاء الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي، ليهز المجتمعات التي تعيش في شمال غربي البلاد ويلحق بها موجة جديدة من الدمار.

إن حجم الاحتياجات الإنسانية في سورية اليوم ومداها هائل. إذ تكافح أعداد متزايدة من العائلات للحصول على ما يسد رمقها في بلد مدرج بالفعل ضمن أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. كذلك يكافح الناس بصورة متزايدة من أجل الحصول على مياهٍ صالحة للشرب حيث لا يعمل سوى 50٪ من نظم المياه والصرف الصحي في سوريا بكامل طاقتها. ولا يمكن للكثيرين كذلك الحصول على الرعاية الطبية.

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات الصادمة، التي تفاقمت بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط/ فبرابر، تعاني عملياتنا الإنسانية في سوريا نقصًا شديدًا في التمويل، فقد كانت أكثر عملياتنا نقصًا في التمويل في العام الماضي على مستوى العالم. ويحدونا الأمل أن يعزز المانحون دعمهم حتى تتمكن المجتمعات المحلية في سوريا من الحصول على المساعدات التي تحتاجها وتستحقها.
مصدر : وكالات
رقم : 1047728
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