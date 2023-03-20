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الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 17:15

الصحة الايرانية: تسجيل 942 إصابة و 19 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 942 إصابة و 19 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 580 ألفا و 858 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 454 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 342 ألفا و 490 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 542 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 19 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 91 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 482 ألفا و 130 لقاحا.

وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 633 ألفا و 560 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 10 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 33 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 198 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 207 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1047743
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