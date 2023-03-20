اليونيسف ستقدم مساعدة نقدية للطلاب السوريين في لبنان

واشارت المصادر إلى أن المساعدة تهدف إلى دعم الأسر على تغطية النفاقات غير المباشرة المتعلقة بالتعليم، كتكاليف المواصلات أو أي مصاريف ضرورية أخرى، لكي يشارك الطفل في المدرسة بإنتظام ويكمل عامه الدراسي.



ولفتت المصادر إلى أن قيمة المساعدة النقدية تبلغ 20 دولاراً أميركياً في الشهر، خلال الفترة الممتدة من شهر آذار إلى شهر حزيران.



واكدت أن المديرية العامة وافقت على قبول الهبة التي تهدف إلى دعم المدارس الرسمية، لكنها رأت أن تقديم 20 دولاراً للطلاب اللبنانيين في الصف الأول أساسي فقط هو لزوم ما لا يلزم، أمام تقديم المبلغ للطلاب السوريين في 4 صفوف.