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الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 18:23

رئيس وزراء تايلند يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات في مايو

رئيس وزراء تايلند يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات في مايو
وبادر رئيس الوزراء، الذي يسعى للحصول على تفويض جديد في التصويت الذي تم تحديده مؤقتا في 7 مايو، إلى حل البرلمان، قبل أيام قليلة فقط من نهاية ولاية مجلس النواب التي تبلغ 4 سنوات.

وستضع الانتخابات حزب "بويا تاي" المعارض المفضل بشدة، والمدعوم من الملياردير الشعبوي تاكسين شيناواترا، في مواجهة ضد الأحزاب التي تمثل المؤسسة المحافظة، التي يقودها الجيش.

المرشح الرئيسي لحزب بويا تاي هي ابنة تاكسين، بيتونغتارن شيناواترا، التي تحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي. إذا تم انتخابها، فإنها ستكون ثالث عضو في عائلة شيناواترا يتولى رئاسة الوزراء في العقدين الماضيين.

وشغل والدها المنصب بين عامي 2001 و2006، بينما تولت شقيقتها ينغلوك المهمة بين عامي 2011 و2014. بيد أن الانقلابات العسكرية أطاحت بكليهما.

وبرايوت هو جنرال سابق قاد انقلاب 2014 ويواجه تحديا ليس فقط من بويا تاي ولكن أيضا من رفيقه منذ فترة طويلة في السلاح ونائب رئيس الوزراء، براويت وونغسوان. فهو المرشح المعلن عن حزب ثان مدعوم من الجيش.

وصل برايوت إلى السلطة مرة أخرى كرئيس لحكومة ائتلافية بعد انتخابات 2019.
رقم : 1047758
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