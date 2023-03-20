وزير النفط: نحن اليوم مكتفون ذاتيا في بناء وتدشين المصافي

وقال اوجي في تصريح له اليوم في حفل افتتاح المرحلة الثانية من مصفاة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، الذي أقيم بحضور رئيس الجمهورية: نحن حاليا في وضع تمكنا فيه من انجاز احد المشاريع غير المكتملة بجهود الكوادر الداخلية وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية.



وقال أوجي إننا اليوم مكتفون ذاتيا في بناء مصافي الغاز والنفط ، وإن هذا المشروع دخل حيز التنفيذ برأسمال يساوي 8 مليارات يوان واعتمادا على طاقات المهندسين والمختصين الإيرانيين.



وأشار أوجي إلى زيادة استخدام الشركات القائمة على المعرفة من 150 إلى 550 شركة ، وقال: تم تشغيل 31 مشروعًا نصف مكتمل بقيمة 12 مليار دولار في العام الجاري (العام الايراني ينتهي اليوم).



وذكر أننا نواجه عقوبات في بيع النفط الخام ، لكن لدينا طلبات كثيرة من مختلف دول العالم لبيع المنتجات النفطية ، وقال: من أجل منع بيع النفط الخام ، فإن طاقة التكرير في البلاد ستفعل ويمكن زيادتها من 2 مليون و 200 الف برميل الى 2 مليون و 400 الف برميل يوميا.