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الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 21:51

موسكو: من المحتمل زيادة الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

موسكو: من المحتمل زيادة الرحلات الجوية بين روسيا ومصر
وقال مانتوروف عقب اجتماع للجنة الحكومية الروسية المصرية في القاهرة: "نشهد اليوم زيادة مطردة في عدد السياح الروس. وتربط بلداننا 100 رحلة أسبوعيا، إذا كانت هناك حاجة إلى سعة استيعاب إضافية، فإن زملاءنا على استعداد لإضافة المزيد من الرحلات الجوية. ونحن مستعدون للنظر في هذا الموضوع بشروط متبادلة المنفعة".

وفي الوقت نفسه، لم تتم مناقشة العدد المحتمل للرحلات الإضافية، كما حدد مانتوروف.

وعقد الوزير الروسي مع نظيره المصري أحمد سمير، الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتمويل والصناعة والطاقة والنقل والتقنيات الرقمية والزراعة والعلوم والتعليم وغيرها من المجالات، حيث ضم الوفد الروسي أكثر من 100 ممثل عن المؤسسات الحكومية والشركات الروسية.

وفي هذا الصدد، لفت نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة في روسيا الانتباه إلى أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر من أجل زيادة حجم التجارة وتنويعها.

كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية الخاصة بإنشاء وتوفير شروط تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تنص الوثيقة على توسيع كبير للفرص للشركات المقيمة في المنطقة الصناعية الروسية.

وخلال الزيارة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسية دينيس مانتوروف بزيارة جناح معرض المنتجات الزراعية الصناعية بمركز التصدير الروسي، حيث تعرف على المنتجات الغذائية الروسية التي يتم الترويج لها في السوق المصرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1047785
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