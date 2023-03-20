الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 آذار 2023 ساعة 21:52

مركز 'عين الإنسانية': أكثر من 1800 شهيد وجريح جراء العدوان في مأرب

مركز
وأوضح المركز في تقرير تضمن حصاد ثماني سنوات من العدوان على محافظة مأرب، أن عدد الشهداء المدنيين بلغ 874 شهيداً، والجرحى ألف و 15 جريحاً.

وذكر التقرير أن العدوان استهدف 293 مدرسة ومركزاً تعليمياً و40 مرفقاً صحياً وألفاً و565 مزرعة وحقلاً و261 مسجداً و20 منشأة سياحية و68 موقعاً أثرياً وست منشآت رياضية.

كما استهدف العدوان ألفاً و31 طريقاً وجسراً و23 شبكة ومحطة اتصالات و48 محطة ومولد كهرباء و196 خزاناً وشبكة مياه و102 منشأة حكومية.

وأفاد التقرير بأن العدوان استهدف أيضاً 59 ناقلة وقود وألفاً و105 منشآت ومحلات تجارية و111 مخزن أغذية و30 محطة وقود، و52 مزرعة دواجن ومواشي.

وتعرضت محافظة مأرب لأكثر من 50 ألف غارة جوية خلال ثماني سنوات من العدوان.
مصدر : وكالات
رقم : 1047787
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
20 آذار 2023
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
20 آذار 2023
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
20 آذار 2023
السلام البارد والتطبيع المستحيل
السلام البارد والتطبيع المستحيل
19 آذار 2023
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
19 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
19 آذار 2023
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
18 آذار 2023
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
18 آذار 2023
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
18 آذار 2023
العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
18 آذار 2023
بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟
بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟
17 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف
قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف
17 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا