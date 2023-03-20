حماس: إغلاق حوّارة لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في ثورته

وطالب الحركة، في تصريح للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة تلك الممارسات العدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.



وأكدت حماس، أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات، وسيستمر في ثورته ومقاومته المشروعة دفاعاً عن نفسه وأرضه ومقدساته، حتى تحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير.



وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، المحال التجارية وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة، ودفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من قواته، وأبقى على بعض النقاط كثكنات عسكرية.