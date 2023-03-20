خرازي: ايران والسعودية لا يمكنهما تجاهل بعضهما

وفي حديثه خلال محاضرة ألقاها في مكتبة الاسد الوطنية بدمشق امام جمع من السفراء والمسؤولين السياسيين والشخصيات الثقافية والدينية، قال كمال خرازي: ان سبب فشل الولايات المتحدة المستمر والمتلاحق هو الاستهانة بقدرة شعوب المنطقة على المقاومة.



وأضاف: من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإن المملكة العربية السعودية بلد كبير في المنطقة ودولة مؤثرة في العالم الاسلامي. فلا ايران ولا السعودية يمكنهما تجاهل بعضهما. ان التجربة الإيرانية السورية المشتركة تظهر أن أهم مكونات القوة في عالمنا اليوم هو المقدرة على المقاومة بمواجهة نظام الهيمنة العالمي، والتصدي لسياسات القوى الكبرى الجشعة.