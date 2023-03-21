غوتيريش: نوروز هو احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية

وقال غوتيريش في كلمته خلال الاحتفال بعيد النوروز العالمي بالامم المتحدة يوم الاثنين: نوروز احتفال ببدايات جديدة. بالنسبة لأكثر من 300 مليون شخص في العالم ، هذا يوم جديد ، عام جديد. النوروز هو قدوم الربيع وتجديد الطبيعة وفرصة للتواجد مع العائلة والأصدقاء. نوروز هو أيضًا احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية ويوحد المجتمعات عبر الأجيال وعبر الحدود.



واضاف غوتيريش: نوروز يذكرنا بقيمنا المشتركة كأسرة بشرية ويلهمنا لمعرفة المزيد عن بعضنا البعض.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن هذا اليوم يعكس قيم السلام وحقوق الإنسان والتضامن التي تروج لها الأمم المتحدة على الدوام. اليوم ، يتم تحدي هذه القيم المشتركة بشكل متزايد.



وتابع غوتيريش: يواجه عالمنا عاصفة أزمات غير مسبوقة ، بما في ذلك النزاعات وتغير المناخ وزيادة في تكاليف المعيشة. نحن في منتصف الطريق نحو خطة عام 2030 ، لكننا نتراجع عن أهداف التنمية المستدامة. تواجه البلدان النامية مستويات لا يمكن تحملها من الديون.



وقال أكبر مسؤول في الأمم المتحدة: المعلومات المضللة والبيانات البغيضة آخذة في الانتشار. لا يسعنا إلا أن نمضي قدما معا موحدين.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: نحن بحاجة للوحدة للتغلب على ويلات الحرب وإيجاد سلام مستدام ، وتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين ، وإعادة التأكيد على حقوق الإنسان وكرامته ، وحفظ أهداف التنمية المستدامة ، والحد من عدم المساواة ، وضمان توفير التمويل العالمي للجميع ، وحماية الكوكب ومنع الاحتباس الحراري وحماية المجتمعات.



قال: لنتطلع بأمل وعزم. دعونا نحتفل بهذه البداية الجديدة من خلال تجديد تعهدنا بعالم سلمي ومستدام وتعهدنا بعدم ترك أي شخص خلف الركب.



وقال غوتيريش: "أتمنى أن يجلب لكم هذا الاحتفال السعادة والصحة والرفاهية ، وأسرة الأمم المتحدة تحتفل معكم. نوروز سعيد".