رؤساء عدد من الدول يهنئون رئیس الجمهوریة بقدوم عيد النوروز

وهنأ رؤساء دول قيرغيزستان وبولندا وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا، رئيس الجمهورية والشعب الايراني بمناسبة حلول عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد 1402وذلك في رسائل منفصلة.



یذکر أنه بدا العام الايراني الجديد 1402 ه.ش فجر اليوم الثلاثاء المصادف 21 اذار/مارس.



وبهذه المناسبة القى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة واطلق سماحته اسم عام "كبح التضخم ونمو الانتاج" على العام الايراني الجديد.



كما القى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي كلمة بالمناسبة اكد فيها بان الخطة الرئيسية للحكومة في العام الجديد ستكون السيطرة على التضخم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة.