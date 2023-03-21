مباحثات سورية عمانية حول تعزيز التعاون المشترك

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط سلطنة عمان بسورية.



كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.