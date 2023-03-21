إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار على حدود لبنان

وأفادت قناة "المنار"، عن "إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية عند حدود بلدة عيتا الشعب، بسبب إنفجار لغم ارضي بآلية هامر، أثناء عملية التجريف، التي كان يقوم بها العدو في حرج الراهب".



وأشارت إلى أن المصاب نقل بدبابة ميركافا لتلقي العلاج.