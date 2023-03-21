القبض على أحد عناصر 'داعش' في محافظة نينوى

وقالت الهيئة في بيان: إن" مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من القبض على (ع.م.ش) أحد عناصر داعش في محافظة نينوى وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والذي كان يعمل ضمن ما يسمى (ولاية دجلة- ديوان الجند) حيث تم إلقاء القبض عليه بعد المتابعة في ناحية القيارة جنوب الموصل".



وأضافت، أنه" تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل"، داعية إلى الإبلاغ عن العناصر الإرهابية والاجرامية كافة عبر الخط الساخن 481 وتبقى هوية المتصل طي الكتمان.