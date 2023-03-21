الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 آذار 2023 ساعة 20:05

هل تعاني حكومة قيس سعيد العزلة من قبل المعارضة؟

هل تعاني حكومة قيس سعيد العزلة من قبل المعارضة؟
وقال الشعيبي في حوار صحفي : انه عشية الانقلاب في تونس كان تقريباً الصوت المعارض لهذا الانقلاب والمنادي لاسقاطه صوت معزول وضعيف، ولكن بعد سنة ونصف اصبح تقريباً كل المجتمع السياسي يعتبر ان ما حصل في 25 جويليه هو انقلاب وانه لا سبيل الا بعودة المسار الديمقراطي، معتبراً ان السلطة الان هي المعزولة ولا تكاد تجد حليفاً لها في الساحة السياسية، ووصفه بالتحول الكبير جداً.

واوضح الشعيبي، ان التحول الثاني على مستوى الرأي العام، هناك استفاقة ووعي لدى المجتمع التونسي بخطورة التمشي الذي تسلكه السلطة الآن، معتبراً ان هذا ما توضح من خلال التذمر الكبير في الشارع التونسي، سواء ما يتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بغلاء الاسعار وضنك العيش، وايضاً فيما يتعلق بالاجراءات القمعية التي بدأت السلطة بانتهاجها تجاه معارضيها، واعتبر ان هذا يؤشر بوضوح على ان هناك تحولات عميقة بصدد الحصول فيما يتعلق الموقف من سلطة الانقلاب على امتداد سنة ونصف.

هل تعاني حكومة قيس سعيد العزلة من قبل المعارضة، ولماذا؟

وتابع الشعيبي قائلا: ان المعارضة لا تهدف الى زعزعة النظام، بل تسعى الى ارساء استقرار سياسي مستدام، وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بانتفاح سياسي وديمقراطي حقيقي واحترام حقوق المواطنين.

واعتبر ان ما تنادي به المعارضة في الساحات العامة باسقاط الرئيس التونسي قيس سعيد، ليس المقصود به هو زعزعة النظام، بل المقصود هو اسقاط الانقلاب والعودة الى المسار الديمقراطي، وبالتالي فان الهدف الاسمى بالنسبة لجبهة الخلاص المعارضة هو الاستقرار السياسي الذي يساعد على اعادة اطلاق عملية تنمية شاملة في البلاد.

واكد عضو جبهة الخلاص المعارضة، ان هذا الاستقرار السياسي في منظور المعارضة لا يمكن ان يتحقق بالاستبداد والقمع والاقصاء، بل يمكن ان يتحقق من خلال نهج ديمقراطي تشاركي تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد، بوجود قيس سعيد او بعدم وجوده، مشيراً الى ان القرار يعود له من خلال السياسات التي ينتهجها في البلاد وليس للمعارضة، واذا اقتنع في النهاية بانه لاسبيل للخروج من الازمة التي تعيشها تونس، االا من خلال الحوار، فان المعارضة ستكون مرحبة لانها تدعو لهذا الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل الاطراف، ولكن اذا استمر سعيد في سياسته الانعزالية والقمعية والانغلاق ورفض كل المعارضين له، بالطبع هذا هو حكمه الذي سيحكم على نفسه وليس المعارضة التي ستحكم عليه.
رقم : 1047952
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
21 آذار 2023
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
21 آذار 2023
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
20 آذار 2023
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
20 آذار 2023
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
20 آذار 2023
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
20 آذار 2023
السلام البارد والتطبيع المستحيل
السلام البارد والتطبيع المستحيل
19 آذار 2023
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
19 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
19 آذار 2023
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
18 آذار 2023
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
18 آذار 2023
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
18 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية