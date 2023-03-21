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الثلاثاء 21 آذار 2023 ساعة 20:18
زلزال عنيف يضرب دولتين
فيما أفادت وسائل إعلام باكستانية عن مركز رصد الزلازل أن قوة الزلزال الذي ضرب البلاد بلغت 7.7 على مقياس ريختر.
رقم :
1047956
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