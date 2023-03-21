خطاب قائد الثورة وخارطة طريق جديدة لايران

وتحدث القائد في خطابه عن اهمية طريق التغيير والتحول الايجابي بالاستفادة من عناصر القوة وازالة عوامل الضعف،كما اشار سماحته للتحديات التي تواجهها وواجهتها خلال الاعوام الماضية.



وأكد سماحته بأن الغرب عجز عن عزل ايران واركاعها مشددا على ان أميركا تواجه استياء متزايدا من شعوب المنطقة.



مشيرا الى ان الاعداء ارادوا قطع علاقات ايران وفرض العزلة عليها، لكن ايران استطاعت ان تكسر هذه الفرضية وقوت علاقاتها مع العديد من الدول في مختلف القارات.



وأضاف السيد الخامنئي أن ايران على استعداد لتنمية علاقاتها الخارجية مشددا وان التقارب مع دول المنطقة افشل مخططات الغرب في عزل ايران.



كما أشار أن الأعداء يسعون الى اسقاط الثورة الاسلامية وتغيير هويتها لكن الشعب الايراني وجه صفعه قوية لمثيري الشغب ومن يحميهم وان الشعب والنظام اثبتوا قوتهم وتماسكهم



وفي الشأن الدولي اشار السيد القائد الى سياسة ايران الثابته في دعم محور المقاومة ونفى سماحته الدعايات الغربية حول مشاركة ايران في حرب اوكرانيا.



مشيرا الى ان اميركا تضع العقبات امام وقف حرب اوكرانيا.



واكد اية الله الخامنئي ان الشعب الايراني تمكن من الصمود بقوة امام سلسلة طويلة من المؤامرات التي حاكها العدو بما فيها الانقلاب وفرض العقوبات وممارسة الضغوط السياسية والحرب الاعلامية ملفتا ان العدو لجـأ ايضا إلى الحرب الاعلامية لا مثيل لها بهدف ايرانوفوبيا متسائلا اي شعب تمكن من الصمود امام مثل هذه المؤامرات غير الشعب الايراني؟



واستطرد سماحته بالقول انه تدخل الجميع في اعمال الشغب الاخيرة في ايران حيث اعلن الرئيس الامريكي دعمه لها كما اعلن عدد من الدول الاوروبية على مستوى رئيس الجمهورية والحكومة عن دعمه لهذه الاعمال وقام حتى بارسال الاسلحة وتقديم الدعم المالي لها مما يعني استعداد هذه الدول لاضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية حسب زعمها إلا اننا شهدنا عكس ما كان تسعى ورائه وان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت انها قوية.



هذا وكان قائد الثورة الاسلامية أطلق في نداء بالمناسبة على العام الايراني الجديد شعار"كبح التضخم ونمو الانتاج" ودعا المعنيين الى تحقيق هذا الشعار.



مشيرا الى أن الدولة في العام المنصرم أعادت تشغيل الاف المصانع المتعطلة، ونصف المتوقفة، لافتا الى ازدياد عدد الشركات القائمة على المعرفة.



وأوضح أن المشاكل الاقتصادية والازمات ليست محصورة بايران فقط.