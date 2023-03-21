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الثلاثاء 21 آذار 2023 ساعة 21:03

اللواء باقري يؤكد جهوزية القوات المسلحة الايرانية لوأد تحركات العدو

اللواء باقري يؤكد جهوزية القوات المسلحة الايرانية لوأد تحركات العدو
وأشار اللواء باقري في بيان اصدره الى حلول عيد نوروز وقال: ان القوات المسلحة المقتدرة والمضحية للجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت جهودا كبيرة في العام الماضي لزيادة قدرتها الدفاعية الى جانب تطوير علاقاتها الدبلوماسية والدفاعية مع الدول الجارة والصديقة والحليفة للدفاع عن المصالح الوطنية، حيث أن هذا النهج سوف يستمر في هذا العام بكل قوة وبسرعة مضاعفة.

وقدم أحر التهاني والتبريكات الى الشعب الايراني المسلم وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد نوروز الذي تزامن مع شهر ربيع القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيانه: لقد تجاوزنا العام الماضي بكل ذكرياته الحلوة والمرة فيما ادخرت الجمهورية الاسلامية الايرانية تجارب كبيرة في مواجهة أشرس حرب شنها الاستكبار العالمي لمواجهة القيم الاسلامية والوطنية للشعب الايراني في عمليات الشغب الاخيرة.

وشدد على أن الاستكبار بذل كل مابوسعه في هذه المؤامرة المعقدة للغاية وشن حربا هجينة، لكن قائد الثورة الاسلامية أكد فشل الاعداء في تحقيق اهدافهم في هذه الحرب وخطأ حساباتهم الذي وقعوا فيه بسبب عدم معرفتهم ليقظة الشعب الايراني وبصيرته الاسلامية.

ورأى أن هذه الاعمال رغم الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي الحقتها والشهداء الذين قدمتهم قوات حرس الثورة الاسلامية والتعبئة ورجال الشرطة للدفاع عن أمن المواطنين وحمايتهم من شر هؤلاء الاشرار، الا انها تسببت في دخول الشعب الايراني الساحة ومشاركته في مسيرات يوم انتصار الثورة الاسلامية الى وافشال مخططاتهم الرامية لاضعاف اسس النظام الاسلامي التي ازدادت قوة أكثر من أي وقت مضى.
رقم : 1047967
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