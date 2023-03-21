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الثلاثاء 21 آذار 2023 ساعة 21:05

السعودية وقطر وايران واليمن تعلن اول أيام شهر رمضان المبارك

السعودية وقطر وايران واليمن تعلن اول أيام شهر رمضان المبارك
وأفادت مصادر بأنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في عدد من مراصد المملكة، والخميس سيكون أول أيامه، وينتظر الإعلان رسميا من دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالبلاد.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن غدا الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة لتعذر رؤية الهلال.

وفي ايران اعلنت لجنة الاستهلال، ان يوم الخميس هو اول أيام شهر رمضان المبارك، مشددة على عدم جواز اي خلاف حول رؤية الهلال.

كما أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023م.

وقالت دار الإفتاء في بيان لها : نظرا لتعذر رؤية هلال رمضان يومنا هذا فإن يوم الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
مصدر : وكالات
رقم : 1047968
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