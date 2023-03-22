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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 09:12

وزير الخارجية الإماراتي يعتبر علاقات إيران والسعودية في صالح المنطقة

وزير الخارجية الإماراتي يعتبر علاقات إيران والسعودية في صالح المنطقة
وبحث حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الايراني وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء ، آخر مستجدات العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدوره هنا امير عبداللهيان بحلول شهر رمضان المبارك ونقل تحيات الرئيس الايراني إلى رئيس دولة الإمارات ، وقال : لحسن الحظ ، تتطور العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ، وان المحادثات البناءة بين المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين في البلدين ستكون أداة لتعزيز العلاقات وتنميتها اكثر فاكثر.

كما أعلن وزير الخارجية الايراني استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع مشترك لرجال الأعمال في البلدين.

كما وصف أمير عبد اللهيان الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية بانها تندرج في سياق تعزيز التعاون والتقارب بين دول المنطقة وأعرب عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات.

وفي الختام ، اعتبر رئيس السلك الدبلوماسي الايراني استمرار المشاورات وتوسيع نطاقها بين إيران والإمارات بانها تحظى باهمية على صعيد تنمية العلاقات البناءة بين البلدين .

كما هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ايران حكومة وشعبا بمناسبة حلول النوروز وتزامنه مع شهر رمضان المبارك.

كما قيم وزير الخارجية الإماراتي تطور العلاقات بين السعودية وإيران بأنه إيجابي وفي صالح المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين سورية والإمارات إلى المستوى المنشود بما يخدم إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ومصالح الدول الإسلامية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي أمير عبد اللهيان لزيارة الإمارات.
مصدر : وكالات
رقم : 1048037
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