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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 09:13

رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ

رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان الرئيس الايراني اية الله السيد ابراهيم رئيسي ابلغ قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني الجديد لمنظمة التخطيط والميزانية للتطبيق .

وقام اية الله السيد ابراهيم رئيسي في سياق تنفيذ المادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية بابلاغ قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني الجديد لمنظمة التخطيط والميزانية والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي يوم الاربعاء المنصرم وجرى اقراره من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام في سياق تطبيق المادة 112 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك لغرض تنفيذه .
رقم : 1048038
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