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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 09:14

قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج

قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
وفي اليوم الاول من السنة الايرانية الجديدة، تفقد الادميرال علي رضا تنكسيري جزر النازعات في الخليج الفارسي والمقرات الميدانية فيها، وأبلغ التحيات الحارة من قائد الثورة المعظم سماحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) الى المقاتلين والمرابطين في هذه المقرات، وقدم لهم التهنئة ولعوائلهم بعيد نوروز متمنيا لهم جميعا التوفيق والسعادة.

وأشار الادميرال تنكسيري الى شعار السنة الايرانية الجديدة الذي طرحه قائد الثورة في خطابه بمناسبة نوروز، وقال: ان شعار السنة الذي يصدر من قبل ولي الامر هو بمنزلة الحكم الولائي، وأن تطبيقه واجب على جميع افراد الشعب وخاصة المسؤولين المعنيين، ونحن نبذل الغالي والنفيس ونضعه نصب أعيننا ونجعله ناظرا على جميع نشاطاتنا وبرامجنا. وكل حسب حجم مسؤوليته مكلف بواجب بذل الجهود لتنفيذ هذا الامر الولائي.

وفي بداية كل سنة ايرانية جديدة، يجري الادميرال تنكسيري زيارة تفقدية لجزر نازعات في الخليج الفارسي والمقرات الميدانية فيها، وهو من ضمن جدول اعمال قائد سلاح البحر التابع لحرس الثورة الاسلامية لكل سنة.
رقم : 1048039
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