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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 09:32

عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت

عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
وقالت في بيان نشرته مساء الثلاثاء "بدأت طبول الحرب تقرع في كل شبر من أرضنا المباركة... وقد اتخذنا قرارنا بتوسيع المواجهة نصرة لأسرانا في هذه الأوقات العصيبة".

وتابع البيان مخاطبا الأسرى الفلسطينيين الذين سيخضون إضرابا عن الطعام، "امضوا ولا تتراجعوا فالمعركة الان معركة الكل الفلسطيني وسنجعلها بعون الله معركة حارقة وفارقة بين الحق والبطل".

وطالبت المجموعة الفلسطينيين بالتصدي لجيش الاحتلال قائلة " حان الوقت لتقرير المصير فإما الكرامة وإما الذل والهوان ... اجعلوا معركة الأسرى عنوانا لهذه المرحلة وكونوا معهم بقلوبكم بدعواتكم بمشاركاتكم الميدانية، اخرجوا للإحتلال واضربوه في كل موقع، فالأرض السليبة هي أرضكم ، والدم النازف هو دم أبنائكم والأسرى المختطفون في سجون الاحتلال هم خيرة شبابنا".

وتوعدت المجموعة أسرائيل وقالت "كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت.. ستجدون منا ما لم يخطر على بال قيادتكم الهشة التي تراهن على إنهاء المقاومة بجلسةٍ هنا أو هناك".

وتابع البيان "نحن مستمرون في قتالنا ولن نلقِ السلاح ولو كان الثمن أشلاءنا ، لن ينعم الإحتلال بالأمن الذي يستجديه ويبحث عنه مستعيناً بأمريكا وبالدول المجاورة".
مصدر : وكالات
رقم : 1048042
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