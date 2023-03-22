الخارجية الروسية: خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف استفزازية

وأضافت المتحدثة: "هذا التصرف هو متهور مطلق، وعدم مسؤولية، وإفلات الأنجلو ساكسون، الثنائي، في المقام الأول لندن وواشنطن، من محاسبتهم فيما يخص الشؤون الدولية".



ولفتت زاخاروفا إلى أن "هذا استفزاز بريطاني آخر يهدف إلى نقل ودفع الوضع في أوكرانيا إلى جولة جديدة من العدوان والصراع والمواجهة لإعطاء بعد مختلف نوعيا".



وأكدت أن خطط بريطانيا لتزويد كييف بذخيرة اليورانيوم المنضب "تشهد على نية الغرب لتدمير أوكرانيا".



وصرحت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في وقت سابق، بأنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود البلاد بالذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.