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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 10:41

منظمات صهيونية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان

منظمات صهيونية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان
فيما دعت منظمات ومؤسسات فلسطينية، للاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وتأتي دعوات اقتحام الأقصى من قبل منظمات "الهيكل" المزعوم، وسط حالة توتر تسود مدينة القدس ومدن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فضلاً عن تأكيد فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن نقف مكتوفي الايدي إزاء اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى المبارك.

يشار إلى أن رمضان 2021، شهد حالة من التوتر الأمني في باحات الأقصى، اندلعت خلالها انتفاضة شعبية فلسطينية طالت كافة المدن والقري الفلسطينية بما فيها الداخل المحتل، انتهت بشن جيش الاحتلال عداوناً على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة المئات، بالإضافة لتدمير عشرات المنازل والمباني السكنية.
مصدر : وكالات
رقم : 1048058
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