أحدث العناوين :
كلمة مرتقبة للسيد نصر الله اليوم الاربعاء
منظمات صهيونية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان
عبدالمجيد تبون: الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية
حماس: ماضون على دربه متمسكون بخيار المقاومة الشاملة
الرئيس الصيني يغادر موسكو
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
واشنطن: نعتزم إبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة
الخارجية الروسية: خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف استفزازية
البنتاغون: لا نقدم لأوكرانيا قذائف باليورانيوم المنضب
الحكيم يطالب باعتماد ملف المياه كملف سيادي في العراق
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
22 March 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 10:45
كلمة مرتقبة للسيد نصر الله اليوم الاربعاء
وتأتي كلمة السيد نصرالله في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله للقائد المجاهد الحاج حسين الشامي في مجمع الإمام المجتبى (ع) جنوب بيروت.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1048059
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
22 آذار 2023
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
22 آذار 2023
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
22 آذار 2023
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
21 آذار 2023
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
21 آذار 2023
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
21 آذار 2023
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
20 آذار 2023
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
20 آذار 2023
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
20 آذار 2023
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
20 آذار 2023
السلام البارد والتطبيع المستحيل
19 آذار 2023
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
19 آذار 2023
أحدث العناوين
كلمة مرتقبة للسيد نصر الله اليوم الاربعاء
منظمات صهيونية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان
عبدالمجيد تبون: الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية
حماس: ماضون على دربه متمسكون بخيار المقاومة الشاملة
الرئيس الصيني يغادر موسكو
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
واشنطن: نعتزم إبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة
الخارجية الروسية: خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف استفزازية
البنتاغون: لا نقدم لأوكرانيا قذائف باليورانيوم المنضب
الحكيم يطالب باعتماد ملف المياه كملف سيادي في العراق
اشتباكات مع الفلسطينيين في اقتحام الاحتلال لمخيم قدورة
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
عدوان "إسرائيلي" يستهدف مطار حلب الدولي في سوريا
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
وزير الخارجية الإماراتي يعتبر علاقات إيران والسعودية في صالح المنطقة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للتحالف بالجوف
لقاء بين بشار الأسد وكمال خرازي... هذا ما بحثاه
وزيرا خارجية إيران والكويت يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
اصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
الأكثر قراءة
العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على المسار الصحيح
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
توسيع التعاون خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة لإيران والعراق
العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
المقداد ولافروف يبحثان أسس التعاون الثنائي
بدعم أمريكي..'قسد' تواصل مداهمة منازل المواطنين في الحسكة
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف
المقاومة الفلسطينية تخترق عمق الأراضي المحتلة وتغير المعادلات
سكان مصر إزدادوا 25 مليوناً خلال الـ10 سنوات الماضية
مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع 'إيران القوية' من أولويات الإمارات
بالفيديو.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
بدء المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران
شمخاني: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية
إصابة 4 مواطنين یمنیین بينهم أفريقي بنيران سعودية في صعدة
أمير عبد اللهيان وجاويش أوغلو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والاقليمية
الأخبار الساخنة
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
الأكثر بحثًا
الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب
إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل