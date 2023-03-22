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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 11:24

جونسون يعترف بتضليل البرلمان البريطاني

جونسون يعترف بتضليل البرلمان البريطاني
وفي رسالة من 52 صفحة موجهة إلى لجنة الامتيازات، قال جونسون إنه اعتمد على نصيحة مساعدين موثوق بهم، لم يحذره أي منهم مسبقا، أو أخبره بعد ذلك، أن التجمعات الاجتماعية انتهكت قيود التباعد الاجتماعي.

وكتب جونسون “عندما تم الإدلاء بالتصريحات، تم الإدلاء بها بحسن نية وعلى أساس ما كنت أعرفه وأؤمن به بصدق في ذلك الوقت”، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها في مجلس العموم في كانون الأول/ديسمبر 2021، عندما نفى أن يكون داونينغ ستريت قد انتهك أي إرشادات بشأن فيروس كورونا.

كما أكد جونسون أن اللجنة، في تقريرها الأولي حول هذه المسألة، اعتمدت على ادعاءات كبير مستشاريه السابق، دومينيك كامينغز، الذي قال إنه يحمل “ضغينة ضده ويريد الإطاحة به من منصبه”.

وفرضت الشرطة في وقت لاحق غرامة على جونسون لحضوره حفل عيد ميلاده في انتهاك للقواعد، مما يجعله أول رئيس وزراء يتبين أنه انتهك القانون.

وسيدلي جونسون بشهادته اليوم الأربعاء أمام لجنة الامتيازات في البرلمان، والتي تحقق في ما إذا كان قد كذب على المشرعين بشأن انتهاك قواعد إغلاق كورونا. وقد يكلفه أي حكم ضده مقعده في البرلمان وينهي أي احتمال لإحياء حياته السياسية.
مصدر : وكالات
رقم : 1048067
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