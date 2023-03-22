سوريا.. وعدوان صهيوني جديد يستهدف حلب

وذكر مصدر عسكري أنه ” حوالي الساعة الثالثة و 55 دقيقة من فجر اليوم نفذ الكيان "الإسرائيلي" عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من إتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي”.



وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار”.



الهجوم الإسرائيلي استهدف مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري. وقال المصدر العسكري ان طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية الغربية.



واللافت في هذا العدوان انه جاء من البحر وليس من الجولان كما كانت العادة.



وتصدّت الدفاعات الجوية السورية في 7 آذار/مارس الماضي لعدوانٍ جويٍ إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، استهدف مطار حلب الدولي، ما أدى إلى تضرره مادياً وخروجه عن الخدمة.



يشار إلى أنّ 15 شخصاً استُشهدوا وأصيب آخرون الشهر الماضي خلال عدوان الاحتلال على دمشق.



وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقتٍ سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.



ورأى مراقبون ان اللعبة الاسرائيلية في سوريا ربما اصبحت محكومة بقواعد اللعبة بين روسيا والكيان الاسرائيلي في اوكرانيا؛ خصوصا مع تدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل لافت؛ لم يكن مألوفا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مطلع تسعينيات القرن الماضي.



فبعد التدخلات الاسرائيلية في الحرب في اوكرانيا، واقفال موسكو ممثلية الوكالة اليهودية في البلاد، يتصدر من جديد مشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية المتوترة؛ فقد عرضت حكومة الاحتلال مساعدة أوكرانيا على تطوير وسائل إنذار مبكر للهجمات الجوية لا سيما المسيرات.



