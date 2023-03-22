الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 11:36

فرنسا تعتقل أكثر من 850 محتجا ضد إصلاح نظام التقاعد

فرنسا تعتقل أكثر من 850 محتجا ضد إصلاح نظام التقاعد
وقال الوزير لقناة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصًا في فرنسا، من بينهم 729 في باريس. وتم احتجاز حوالي 843 شخصًا".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مصفاة نفط في مدينة فوس سور مير الفرنسية في جنوب البلاد أثناء محاولتهم منع الوصول إلى مستودع النفط، حسبما ذكرت صحيفة "20 Minutes" الفرنسية.

وبحسب ما ورد تجمع المتظاهرون لدعم المضربين عن العمل. وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباك.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية في باريس بعد أن بدأوا في إلقاء الألعاب النارية والزجاجات الزجاجية على الضباط.

في 16 مارس، تبنت الحكومة الفرنسية قانونًا بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، مما أدى إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد تشريع دون الحاجة إلى تصويت برلماني.

ومنذ ذلك الحين، خرجت مظاهرات عفوية ضد مشروع القانون في باريس. ولمدة يومين على التوالي، نظم الفرنسيون احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون، مكان اجتماع الجمعية الوطنية. وبحسب وزارة الداخلية، تجمع 10 آلاف شخص أمام الجمعية في 16 مارس/ آذار و4000 في اليوم التالي.

وكانت هناك بالفعل ثماني إضرابات على مستوى البلاد ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص. وأثناء الاحتجاجات، غالبًا ما كانت الاشتباكات تندلع بين الشرطة والمتظاهرين.

وبحسب دارمانين، فإن المظاهرة التاسعة على مستوى البلاد ستنظم في فرنسا يوم 23 مارس، والتي سيتم نشر 12 ألف شرطي فيها، منهم 5000 في باريس. وأشار الوزير إلى إصابة أكثر من 300 شرطي خلال شهرين من الاحتجاجات ضد الإصلاح.
مصدر : وكالات
رقم : 1048070
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
22 آذار 2023
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
22 آذار 2023
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
22 آذار 2023
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
22 آذار 2023
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
22 آذار 2023
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
21 آذار 2023
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
21 آذار 2023
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
21 آذار 2023
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
20 آذار 2023
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
20 آذار 2023
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
20 آذار 2023
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
20 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل