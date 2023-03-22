الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 13:35

حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك

حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك
ومنذ أيام استنفر المرابطون جهودهم الميدانية والإلكترونية؛ في إطار الدعوات لتكثيف الاعتكاف والوجود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدساتها.

وتأتي الدعوات في ظل توعد المستوطنين باقتحامات كبيرة لـ “الأقصى” في “عيد الفصح” العبري، وما يُعانيه المقدسيون عامة، والمرابطون خاصة من مضايقات واعتداءات صهيونية تزداد حدتها في شهر رمضان،

وتتمثل الاعتداءات بالاعتقالات المتكررة والاعتداء بالضرب، والاستدعاءات للتحقيق وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، فضلاً عن المنع من السفر.

ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى “عيد الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ أبريل المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1048083
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
22 آذار 2023
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
22 آذار 2023
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
22 آذار 2023
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
22 آذار 2023
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
22 آذار 2023
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
21 آذار 2023
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
21 آذار 2023
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
21 آذار 2023
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
20 آذار 2023
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
20 آذار 2023
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
20 آذار 2023
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
ما أسباب القلق الإسباني من التحالف المغربي الإسرائيلي الدفاعي؟
20 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل