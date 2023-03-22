إلقاء القبض على إرهابيين من الخلايا النائمة في العراق

وذكر بيان للوكالة أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب)"، مبيناً، أن "اثنين منهم عملا بمايسمى كتبية الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة، فيما عمل ماتبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية و المواطنين".



وأضاف البيان، أن "عمليات إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية"، لافتاً إلى، أنه "جرى تدوين أقوال الإرهابيين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".